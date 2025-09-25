Международные резервы России достигли рекордных $712,6 млрд

Международные резервы России достигли нового исторического максимума в $712,6 млрд. За неделю с 12 по 19 сентября показатель вырос на $7,5 млрд. Рост составил 1,1%, следует из сообщения Банка России.

Международные, или золотовалютные, резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении Центрального банка и правительства России. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в Международном валютном фонде и монетарного золота.

В прошлый раз российские международные резервы установили рекорд 25 июля. Тогда показатель составлял $695,5 млрд.