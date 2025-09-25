Ярославский предприниматель купил старую хлебную биржу в Рыбинске
В Рыбинске здание старой хлебной биржи, являющееся объектом культурного наследия, продали ярославскому индивидуальному предпринимателю Павлу Волкову. Соответствующий протокол об итогах аукциона опубликован на площадке «ГИС Торги».
Фото: Администрация Рыбинска
Начальная цена объекта составляла 47,5 млн руб. На торги заявились двое участников: один предложил за объект 66,4 млн руб., второй — 68,8 млн руб. Предприниматель, предложивший большую сумму, и стал победителем.
Основным видом деятельности ИП Волков Павел Александрович является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Бизнесмен является учредителем нескольких обществ в сфере лесозаготовок.
Напомним, что здание включили в план приватизации еще два года назад. Глава города Дмитрий Рудаков сообщал, что в случае продажи будет сохранено культурное назначение исторического здания. Сейчас объект не используется и находится в стадии реставрации. Его общее состояние оценивается как удовлетворительное.