Ярославский предприниматель купил старую хлебную биржу в Рыбинске

В Рыбинске здание старой хлебной биржи, являющееся объектом культурного наследия, продали ярославскому индивидуальному предпринимателю Павлу Волкову. Соответствующий протокол об итогах аукциона опубликован на площадке «ГИС Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Рыбинска Фото: Администрация Рыбинска

Начальная цена объекта составляла 47,5 млн руб. На торги заявились двое участников: один предложил за объект 66,4 млн руб., второй — 68,8 млн руб. Предприниматель, предложивший большую сумму, и стал победителем.

Основным видом деятельности ИП Волков Павел Александрович является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Бизнесмен является учредителем нескольких обществ в сфере лесозаготовок.

Напомним, что здание включили в план приватизации еще два года назад. Глава города Дмитрий Рудаков сообщал, что в случае продажи будет сохранено культурное назначение исторического здания. Сейчас объект не используется и находится в стадии реставрации. Его общее состояние оценивается как удовлетворительное.

Алла Чижова