По вине водителей автобусов в Нижнем Новгороде с начала года произошло 82 ДТП

В Нижнем Новгороде по вине водителей автобусов с начала года произошло 82 ДТП. В них 102 человека получили травмы, один погиб.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
В ходе профилактической операции «Автобус» сотрудники привлекли к административной ответственности 68 водителей. Одними из наиболее распространенных нарушений стали управление автобусом с открытыми дверями и нарушение правил применения ремней безопасности.
Также сотрудники ГАИ выявили 10 автобусов, эксплуатирующихся с техническими неисправностями. Пять из них были эвакуированы на специализированную стоянку.