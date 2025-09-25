По вине водителей автобусов в Нижнем Новгороде с начала года произошло 82 ДТП

В Нижнем Новгороде по вине водителей автобусов с начала года произошло 82 ДТП. В них 102 человека получили травмы, один погиб.

В ходе профилактической операции «Автобус» сотрудники привлекли к административной ответственности 68 водителей. Одними из наиболее распространенных нарушений стали управление автобусом с открытыми дверями и нарушение правил применения ремней безопасности.

Также сотрудники ГАИ выявили 10 автобусов, эксплуатирующихся с техническими неисправностями. Пять из них были эвакуированы на специализированную стоянку.

Андрей Репин