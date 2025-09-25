В Северной Осетии следствие отправило в суд дело о смертельном ДТП

В Северной Осетии передали в суд дело, возбужденное в отношении 22-летнего жителя села Црау Алагирского района по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает пресс-служба МВД России по РСО-Алания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по РСО-Алания Фото: пресс-служба ГУ МВД России по РСО-Алания

Из материалов дела следует, что ДТП произошло днем 19 июля 2025 года на трассе между станцией Архонской и селом Дзуарикау в Ардонском районе. Фигурант, водитель Lada Kalina, допустил опрокидывание автомобиля. От полученных травм 24-летняя пассажирка скончалась по дороге в медицинское учреждение. Уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в Ардонский районный суд. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Константин Соловьев