В Ижевске ограничат движение трамваев №2 и №7 вечером 26 и 27 сентября

В Ижевске ограничат движения трамваев №2 и №7 из-за ремонта трамвайных путей на участке ул. Кирова от ул. Карла Маркса до ул. Пушкинской. Об этом сообщили в администрации города. Ограничения будут действовать в вечернее и ночное время 26 и 27 сентября. Движение автомобилей будет сохранено.

26 сентября ход трамваев №2 и №7 будет закрыт на участке от ул. Карла Маркса до ул. Тимирязева c 21:00 до окончания движения. Маршруты организуют следующим образом:

Последний трамвай №2 с ул. Промышленной отправится в 20:31, с Буммаша — 20:40. После этого времени электротранспорт будет следовать по маршруту ул. Промышленная — ул. Ленина — Центр и обратно.

Последний трамвай №7 отправится с Буммаша в 20:32, со Сквера металлургов — в 20:31. После 20:32 электротранспорт будет следовать в депо №2 на ул. Промышленной.

27 сентября движение трамваев №2 будет ограничено на участке от ул. Карла Маркса до ул. Тимирязева с 22:00 до окончания движения. Будут построены следующие маршруты:

Последний трамвай №2 с ул. Промышленной отправится в 21:33, с Буммаша — в 21:40. После 21:40 трамваи будут следовать по маршруту ул. Промышленная — ул. Ленина — Центр и обратно.

Жителей просят планировать свои маршруты заранее.