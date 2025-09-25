Путин пообщался с главами иностранных делегаций на атомном форуме

Президент России Владимир Путин пообщался с главами иностранных делегаций на Глобальном атомном форуме. Неформальная встреча прошла в павильоне «Атом» на ВДНХ, сообщили в пресс-службе Кремля.

Господин Путин встретился с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и исполняющим обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайном. На неформальной встрече также присутствовали вице-премьер России Александр Новак и глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Форум организовали как мероприятие «Мировой атомной недели», приуроченной к 80-летию атомной промышленности России. Владимир Путин встретился с иностранными делегациями перед заседанием стран-участниц форума. На нем также будут присутствовать главы Белоруссии, Эфиопии, Ирана, Узбекистана.