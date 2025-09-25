На Ставрополье будут судить сотрудницу банка за хищение средств у клиентов
В Ставропольском крае передано в суд многоэпизодное уголовного дело в отношении 29-летней жительница Петровского округа — бывшей сотрудницы банка, обвиняемой в хищении 8 млн руб. у клиентов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Следствием установлено, что фигурантка похищала деньги у пострадавших различными способами.
«Так, нескольких человек обвиняемая ввела в заблуждение, сообщив о своем трудном финансовом положении, попросила оформить потребительские кредиты и пообещала своевременно их выплачивать. Поступившие деньги местные жители доверчиво отдали злоумышленнице, так как знали, что она действительно работает в банке. Чтобы не вызывать подозрений, она частично вносила платежи по кредитам»,— сообщили в ведомстве.
Кроме этого, войдя в доверие к клиентам пожилого возраста, под предлогом оказания помощи в использовании банковского мобильного приложения, получила доступ к их смартфонам и переводила на свои счета сбережения пострадавших. В одном из случаев ей удалось оформить на пенсионера кредит и похитить полученные деньги.