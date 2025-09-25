В Курск доставили копию главной святыни местной епархии икону Божией Матери «Знамение»

В Курскую область для проведения крестного хода доставили копию Курской-Коренной иконы Божией Матери «Знамение». Как передает корреспондент ТАСС, властям региона пришлось отменить ход из-за оперативной обстановки, но верующие все равно пришли в Знаменский собор, чтобы поклониться главной святыне Курской епархии.

«Самое главное — идут и молятся, понимают, какое время сейчас и что нужно хранить единство, верить в победу, доверять нашему руководству, переживать за наших воинов, поддерживать их всячески»,— рассказывает митрополит Курский и Рыльский Герман о верующих, пришедших поклониться иконе.

По его словам, прихожане надеются, что настоящая икона вернется в регион.

Оригинал иконы в 1920 году был вывезен из России войсками Белой армии. Первоначально святыню доставили в Белград, а затем в Мюнхен и в Женеву. В 1951 году икону перевезли в Нью-Йорк. С 1958 года она находится в Знаменском синодальном соборе города, который является самоуправляемой церковью в составе РПЦ.

