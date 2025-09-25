Bloomberg: ключевой советник Трампа уйдет с поста в Белом доме в частный сектор

Axios и Bloomberg со ссылкой на источники сообщили, что заместитель главы аппарата Белого дома Тейлор Будович планирует покинуть свой пост в конце месяца, чтобы вернуться в частный сектор. Господин Будович курировал работу управлений по коммуникациям, связям с общественностью, по делам кабинета министров и подготовке речей для президента США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evan Vucci / AP Фото: Evan Vucci / AP

Сообщается, что господин Будович вошел в «ближний круг» Дональда Трампа в 2021 году и сыграл ключевую роль в планировании возвращения господина Трампа на пост президента в 2024 году. Другой заместитель руководителя аппарата президента, Дэн Скавино, назвал господина Будовича «ключевым активом Трампа 2.0».

Тейлор Будович является одним из создателей и руководителей политического комитета трампистской организации MAGA Inc. и НКО Securing American Greatness. По данным Axios, эта НКО не обязана раскрывать имена своих спонсоров. Во время прошлогодней президентской кампании MAGA Inc. и Securing American Greatness собрали и потратили более $600 млн.

О возможном новом месте работы господина Будовича пока не сообщается.

Евгений Хвостик