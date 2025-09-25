Apple призывает к отмене

Apple призывает Еврокомиссию отменить ряд законов в сфере технологий. В противном случае компания заморозит поставки некоторых продуктов и функций в страны Евросоюза. Официальное заявление производителя iPhone оказалось в распоряжении Reuters и The Guardian. Корпорация обращает внимание, что закон о цифровых рынках, который вступил в силу в 2024 году, подвергает рискам пользователей и тормозит работу устройств Apple. В частности, из-за регулирования компания уже отменила запуск некоторых функций для пользователей в ЕС. Среди них зеркальное отображение экрана iPhone на ноутбуке и живой перевод с наушниками AirPods.

Закон тормозит и развитие технологий с искусственным интеллектом, говорит IT-эксперт Сергей Вильянов: «Они сейчас обязывают американские компании приземлять трафик, личные данные, особенно на территории своих стран. А все, что связано с искусственным интеллектом не может работать без удаленной обработки. И этот драйвер находится, как можно догадаться, где-нибудь в Соединенных Штатах Америки или в любом случае где-то далеко от того места, где живет европеец. Данная проблема заинтересовала европейских законодателей. На территории ЕС нет таких мощностей, которые позволили бы применять все это, обрабатывать такой объем данных. Они есть только в США.

Насколько все эти функции чувствительны для пользователя? И насколько этот рынок важен для США? Очень, потому что Apple — американская компания и деньги она в основном платит Соединенным Штатам. Плюс есть такой важный момент, как тренировка искусственного интеллекта, то есть чем больше пользователей у сервисов, связанных с ИИ, а он становится все более совершенным, потому что ему нужна кормовая база для самосовершенствования. И если эта база будет принадлежать кому-то другому, то это плохо повлияет на успех в бизнесе».

Правила Брюсселя не распространяются, например, на Samsung, жалуется Apple. А это, в свою очередь, создает недобросовестную конкуренцию на рынке. Также закон о цифровых рынках подразумевает, что наушники других брендов должны подключаться к IPhone. Apple обращает внимание, что в таком случае конкурентам станут доступны записи разговоров, и это создает проблемы с конфиденциальностью.

Неоднократно критиковал нормы и Дональд Трамп. В августе президент США даже угрожал повышенными пошлинами странам, которые «нападают на американские технологические компании».

Но этот инструмент в его руках вряд ли на что-то повлияет, считает главный редактор itzine.ru и автор подкаста ForGeeks Сергей Кузнецов: «Apple — одна из немногих компаний, у которой большое присутствие в Европе с точки зрения устройств, технологий и каких-то приложений. И страдают от решения Евросоюза они уже не первый год. Что касается закона DMA в Евросоюзе, Apple, по сути, просит Еврокомиссию отменить и переписать закон. Больше всех он затрагивает, к сожалению, Apple, более того, корпорация из Купертино находит, что по некоторым пунктам закон, призванный убрать монополизирующее положение на рынке создает наоборот преимущество для других компаний. Apple здесь переживает не только по поводу конкуренции, хотя и по поводу нее тоже, но и еще по поводу передачи чувствительных данных.

Как это касается россиян, например, тех, у кого есть карты европейских банков? Скорее, косвенно, плюс это коснется тех, кто находится в Евросоюзе или летает туда по работе, учебе. В общем, если вы будете находиться на территории Евросоюза, то какие-то функции у вас функции работать не будут, как и в России.

Дональд Трамп неоднократно критиковал закон о цифровых рынках, но сделать с этим ничего они не смогут. Максимально — ввести еще какие-нибудь торговые пошлины, поднять стоимость экспорта из Европы в США. Но тут вопрос, насколько это нужно компании, то, что Евросоюз может свои гаджеты, устройства, что-либо в США на 20-30% дороже, каким образом это повлияет на то, что Apple не придется платить оборотные штрафы. Всегда коммерция — в пользу государства. И не получится каким-то образом повлиять на то, что они скажут, мол, хорошо, мы тогда мы отменим DMA».

В начале июня Apple решила обжаловать штраф размером €500 млн. Еврокомиссия посчитала, что корпорация нарушила закон о цифровых рынках, не позволяя разработчикам сообщать пользователям о более дешевых продуктах за пределами AppStore. Предмет этого спора, как посчитали в Apple, выходит далеко за рамки закона.

Анна Кулецкая