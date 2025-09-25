Мэрия Новокуйбышевска компенсирует ущерб подростку, на которого напали собаки

В Новокуйбышевске суд обязал местную администрацию выплатить 60 тыс. руб. компенсации 15-летнему подростку, пострадавшему от нападения бродячих собак. Решение принято по иску прокурора, который выявил нарушения в надзоре за бездомными животными. Об этом сообщает контрольный орган.

Фото: Михаил Почуев, Коммерсантъ

Инцидент произошел в январе 2025 года, когда подростка покусали собаки. Ему понадобилась медицинская помощь: укусы были зафиксированы на обеих голенях, и врачи назначили курс антирабических прививок.

Прокуратура установила, что муниципальные власти неудовлетворительно организовали работу по отлову безнадзорных животных. В связи с этим в суд был направлен иск с требованием компенсации морального вреда. Требования прокуратуры были удовлетворены.

Георгий Портнов