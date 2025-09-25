Житель Набережных Челнов обвиняется в избиении подростка в котельной

В Набережных Челнах местный житель обвиняется за избиение и удержание в котельной 14-летнего подростка. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Республике Татарстан.

По версии следствия, в феврале 2025 года подростки проникли в заброшенную котельную. Здание принадлежало обвиняемому, заметив несовершеннолетних, подозреваемый столкнул одного из подростков, сидевшего на шкафу. Ребенок получил перелом бедра. Также владелец здания нанес побои другому подростку, угрожал ему убийством и удерживал два часа в котельной.

Фигурант обвиняется по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Материалы дела направлены в суд.

Марк Халитов