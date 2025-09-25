Сийярто: США понимают, что Венгрия нуждается в российских энергоресурсах

В Соединенных Штатах понимают, что Венгрия нуждается в российских энергоресурсах. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на просьбу корреспондента «Ъ» прокомментировать требование вашингтонской администрации к Будапешту отказаться от российских энергоресурсов.

«Я уже успел обсудить этот вопрос с госсекретарем (Марко. — "Ъ") Рубио. Он продемонстрировал понимание по этому вопросу»,— сказал венгерский министр.

«Мы понимаем позицию американцев. Мы поддерживаем Дональда Трампа в его попытках добиться мира,— подчеркнул господин Сийярто. — Но, когда речь идет о физических реалиях, которые определяются географией, мы это, к сожалению, никак не можем изменить».

23 сентября, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, Дональд Трамп раскритиковал страны Европы, которые продолжают закупать российские нефть и газ. Он пообещал обсудить этот вопрос с европейскими лидерами. Глава Минэнерго США Крис Райт говорил, что прекращение Евросоюзом импорта российских нефти и газа может способствовать усилиям президента США завершить боевые действия на Украине.

Анастасия Домбицкая, Нью-Йорк; Лусине Баласян