Ректор КГМУ Алексей Созинов покинет свой пост

Алексей Созинов покидает пост ректора Казанского государственного медицинского университета. В пресс-службе Государственного Совета республики сообщается, что господин Созинов занимал пост ректора.

Алексей Созинов избран председателем Комитета по социальной политике Государственного Совета Татарстана. Кандидатуру господина Созинова единогласно поддержали члены профильного комитета. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики.

На этой должности он заменит Светлану Захарову, назначенную сегодня Уполномоченным по правам ребенка в Татарстане.

Алексей Созинов является доктором медицинских наук, профессором, Заслуженным работником здравоохранения Татарстана и России, а также трижды избирался депутатом Госсовета — пятого, шестого и седьмого созывов.

Анна Кайдалова