Армения сократит расходы на оборону и безопасность на $267 млн

В 2026 году в госбюджете Армении расходы на оборону, безопасность, охрану общественного порядка и судебную деятельность планируется сократить на 102,2 млрд драмов (почти $267 млн), следует из пресс-релиза правительства республики. На указанные сферы планируется потратить 813,2 млрд драмов ($2,12 млрд).

Согласно проекту госбюджета, доходы республики в 2026 году вырастут на 8,9%, до $8 млрд), а расходы — на 5,4%, $9,4 млрд. Дефицит при этом составит чуть меньше $1,4 млрд и сократится с 5,5% в 2025-м до 4,5% ВВП.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что в 2025 году в стране был «несоразмерный рост оборонных расходов» по сравнению с прошлым годом. В 2025 году оборонные расходы в госбюджете Армении выросли на 20% и составили 6% ВВП, или $1,73 млрд. Теперь, по словам премьера, таких трат не планируется.

Лусине Баласян