Пасечник рассказал о попытке ВСУ вывести из строя Луганскую ТЭС

В ночь на 25 сентября ВСУ атаковали Луганскую теплоэлектростанцию (ТЭС). По словам главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонида Пасечника, беспилотники ударили по газораспределительным станциям в городах Счастье и Северодонецк.

Глава ЛНР Леонид Пасечник

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Без света Северодонецк, без света — Счастье. Весь прицел был на то, чтобы вывести из строя нашу ТЭС»,— сказал господин Пасечник на форуме в Луганске (цитата по «Интерфаксу»).

Сегодня глава ЛНР сообщил, что за ночь силы ПВО сбили 15 беспилотников над республикой. ВСУ атаковали четыре муниципалитета. Удары пришлись на город Счастье, Новопсков, пригороды Красного Луча и Северодонецка. Пострадавших нет.