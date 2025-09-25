«Рагаса» прошелся по Гонконгу

Самый мощный за этот год тайфун «Рагаса» прошел по Гонконгу. Пострадали больше 100 человек, власти вводили наивысший уровень опасности. Накануне волны обрушились на южную и восточную часть района: вода затопила улицы города, а сильный ветер вырвал больше тысячи деревьев, пишет South China Morning Post . Власти открыли 50 временных убежищ, в которых спрятались больше 900 человек. Власти города сообщили о 85 случаях наводнений и четырех оползнях. Погибших нет. Местный аэропорт отменил все рейсы, по данным управления гавани, за два дня с задержками столкнулись около 140 тыс. пассажиров. Сейчас часть полетов возобновлена.

Ранее тайфун «Рагаса» обрушился на Тайвань и Филиппины, там от стихии погибли больше 20 человек, еще 17 пропали без вести. На юге материкового Китая власти эвакуировали около 2 млн жителей. Несмотря на мощность тайфуна, в Гонконге все могло пройти гораздо хуже, говорит местная жительница Елизавета: «Гонконг к этому приспособился, такие тайфуны проходят достаточно часто. Мы ожидали более, скажем так, насыщенного урагана и дождя, как это было в 2018 году.

Люди часто заклеивают окна скотчем, чтобы не выбивалось стекло, скупают все в магазинах, весь транспорт прекращает движение, закрываются рестораны, магазины, все сидят дома в этот день. В месте, где я живу все прошло достаточно спокойно, был сильный ветер, вода поднялась в этот раз прилично. Затапливало дороги, которые находятся у залива, то есть у края моря. В самом эпицентре тайфун шел со скоростью где-то 200 км/ч, в городе — около 60 км/ч. Поэтому мусора почти не летало, машин не переворачивало, просто повырывало деревья с корнями — и вроде бы все.

При таком тайфуне город закрывается полностью, мы же живем на островах. Даже если вы выйдете на улицу, чего делать не советуем, потому что может снести с ног, вы никуда не сможете пойти, потому что все закрыто.

Но бывают люди, которые хотят небольшого экстрима, выходят на улицу посмотреть на волны, а потом оказываются пострадавшими. Даже перед тем, как тайфун до нас дошел, начали волны сильно хлестать, вышла китайская семья с ребенком, их сшибло с ног. К сожалению, они упали в море, но их спасли, они сейчас находятся в больнице, выздоравливают. Естественно, окна вылетают, это все должно ремонтироваться. Есть один пятизвездный отель, там волной вышибло дверь. Где-то день уйдет на то, чтобы возобновить все, убрать весь мусор, деревья».

За последние годы Гонконг сильнее всего пострадал от тайфуна «Мангхут» в 2018-м, тогда ему тоже присвоили последний, десятый, уровень опасности. По разным оценкам, он нанес городу ущерб на почти $600 млн. Местные власти ожидали такой же эффект от «Рагасы». Однако пострадала только часть района, говорит житель Гонконга Амир: «На южной стороне островов Гонконга и материковой части, откуда тайфун, собственно, пришел, где открытое море, здания на первой линии достаточно сильно пострадали, потому что уровень моря поднялся на 3,5-4 м, залило набережные, волны врывались в кафе, рестораны, которые находятся близко к побережью.

Там и деревья сильно повалило, и волну нагнало. Где-то деревья упали на линии метро, которые проходят по земле, были повреждения. Но в основной массе в городе больших разрушений нет. Я лично видел несколько поваленных деревьев, один упавший светофорный столб. Не настолько страшно, как это было в 2018 году, когда эпицентр находился прямо над Гонконгом: уносило строительные леса, у людей окна выносило. А сейчас на видео было одно окно, которое было разбито, и все».

Утром тайфун «Рагаса» добрался до Вьетнама. Сейчас он утратил силу и ослаб до тропической депрессии, сообщил Гидрометцентр страны. По их данным, возможны сильные дожди и паводки.

