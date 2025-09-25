Госдума приняла в I чтении законопроекты о переименовании трех городов в Чечне

Госдума приняла в первом чтении проекты о переименовании городов Серноводское, Шелковская и Наурская в Чечне.

Документы предлагают переименовать город Серноводское в Серноводск, поскольку на его территории есть много серных источников и работает курорт Серноводск-Кавказский. Город Шелковская — в Терек (так называется река, на левом берегу которой город и расположен). Город Наурская получит название Невре, что в переводе с чеченского означает «север».

Все три города были образованы из сел и сельских поселений в феврале прошлого года. В пояснительной записке чеченские парламентарии сослались на закон о наименованиях географических объектов, согласно которому смена названия допускается, если существующее «не соответствует традициям употребления наименований» на русском языке.

Депутаты также представили в проекте результаты опросов среди жителей: в городе Шелковская новое название поддержали 75,63% респондентов, в Наурской — 61,45%, в Серноводском — все опрошенные 4,5 тыс. жителей.

В августе правкомиссия по законопроектной деятельности поддержала проект заксобрания республики. Из документов комиссии следовало, что на работы по изготовлению новых дорожных знаков, штампов и фасадных вывесок-табличек республика потратит более 1,3 млн руб.

Полина Мотызлевская