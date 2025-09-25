Гражданин Эстонии получил пять лет тюрьмы за шпионаж в пользу России

Вируский уездный суд в Эстонии приговорил гражданина республики Игоря Лобина к пяти годам заключения. Его обвиняют в шпионаже и сотрудничестве с ФСБ России, передает телерадиокомпания ERR сообщение государственной прокуратуры.

В обвинительном заключении утверждается, что Игорь Лобин с 2017 года передавал ФСБ информацию о службах безопасности Эстонии и выполнял задания российских спецслужб. Помимо тюремного заключения суд оштрафовал Лобину €2,2 тыс. Приговор пока не вступил в законную силу, его можно обжаловать в течение 15 дней.

Госпрокуратура Эстонии отметила, что ФСБ собирает информацию об оборонном комплексе страны, работе силовых структур, переходе образования на эстонский язык и так далее. Сотрудничество с любыми российскими спецслужбами «угрожает конституционному строю Эстонии».