В Самарской области мельницу 1904 года постройки не включили в список памятников

Мельница 1904 года постройки в Кинельском районе Самарской области не будет включена в единый госреестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Приказ государственной инспекции по охране объектов культурного наследия опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

До этого мельница в селе Красносамарское была признана выявленным объектом культурного наследия.

Аналогичное решение принято в отношении Дома Терехина, построенного в 1869 году и расположенного в селе Сколково. Также в реестр памятников архитектуры не будет включен жилой дом начала XX века в селе Бобровка в этом же районе.

Георгий Портнов