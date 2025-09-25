Сенатором от Белгородской области стала глава филиала «Защитников Отечества»

Депутаты нового созыва Белгородской областной думы 25 сентября наделили полномочиями сенатора 47-летнего руководителя филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анну Кочерову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава белгородского филиала фонда «Защитники Отечества» Анна Кочерова

Фото: Страника Анны Кочеровой в «Вконтакте» Глава белгородского филиала фонда «Защитники Отечества» Анна Кочерова

Фото: Страника Анны Кочеровой в «Вконтакте»

С июня 2024 года Белгородскую областную думу в Совете федерации представлял олимпийский чемпион по волейболу Тарас Хтей. По результатам состоявшихся в начале сентября выборов господин Хтей не прошел в новый созыв.

Как рассказали в областной думе, помимо назначения нового сенатора на первом заседании были определены составы профильных комитетов и выбрали их руководителей. Избранный снова спикером областной думы Юрий Клепиков возглавил фракцию «Единой России», в которую вошли 46 депутатов. Во фракции КПРФ и ЛДПР вошли по два человека.

Сергей Толмачев, Воронеж