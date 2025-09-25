Сенатором от Белгородской области стала глава филиала «Защитников Отечества»
Депутаты нового созыва Белгородской областной думы 25 сентября наделили полномочиями сенатора 47-летнего руководителя филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анну Кочерову.
Глава белгородского филиала фонда «Защитники Отечества» Анна Кочерова
Фото: Страника Анны Кочеровой в «Вконтакте»
С июня 2024 года Белгородскую областную думу в Совете федерации представлял олимпийский чемпион по волейболу Тарас Хтей. По результатам состоявшихся в начале сентября выборов господин Хтей не прошел в новый созыв.
Как рассказали в областной думе, помимо назначения нового сенатора на первом заседании были определены составы профильных комитетов и выбрали их руководителей. Избранный снова спикером областной думы Юрий Клепиков возглавил фракцию «Единой России», в которую вошли 46 депутатов. Во фракции КПРФ и ЛДПР вошли по два человека.