«Ак Барс Банк» вошел в топ-10 по числу жалоб клиентов

По итогам первого полугодия 2025 «Ак Барс Банк» занял шестое место в рейтинге кредитных организаций по числу обоснованных жалоб клиентов по вопросам кредитования. Показатель составил 2,57 на 100 тыс. кредитов. Информация опубликована пресс-службой Банка России.

«Ак Барс Банк" вошел в топ-10 по числу обоснованных жалоб клиентов

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Рейтинг формируется на основе отчетности банков и обращений граждан, поступающих в Банк России по вопросам кредитования физических лиц. При этом на позиции в списке влияет не только количество жалоб, но и масштаб клиентской базы.

По сравнению с прошлым годом «Ак Барс Банк» улучшил свои показатели: в 2024 году он занимал третье место, тогда показатель жалоб был почти вдвое выше — 5,93 на 100 тыс. кредитов.

Банк России отнес «Ак Барс Банк» к числу кредитных организаций, не входящих в список системно значимых. Других татарстанских банков («Банка Казани» и «Татсоцбанка») в рейтинге не оказалось.

На момент публикации «Ак Барс Банк» комментариев не давал.

Анна Кайдалова