Члену банды экс-милиционеров Котику дали восемь лет за убийства

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга признал виновным в четырех эпизодах убийства члена банды бывших милиционеров Константина Котика. Ему назначили восемь лет строгого режима. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших, сообщила пресс-служба судов Свердловской области.

Константин Котик входил в ОПГ, занимавшуюся разбойными нападениями, а также незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Так, осужденный с другими участниками группировки в 1999 году убили трех человек, пытаясь получить информацию о сбытчике наркотиков. Через год злоумышленники убили гражданина, подавшего на них заявление в милицию, и еще двух очевидцев. Еще одному свидетелю удалось выжить.

Подсудимый полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Вместе с ним фигурантом проходил бывший начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) Кировского РУВД Екатеринбурга Владислав Соболь. Последнего уже приговаривали к 15 годам колонии за организацию торговли героином с сослуживцами.

Подробнее — в материале «Ъ» «Где наркотики, там и убийство».

Никита Черненко