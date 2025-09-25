В Волгодонске протестируют новый троллейбус

В Волгодонске протестируют новый низкопольный троллейбус «Синара-6254». Об этом сообщает пресс-служба компаний «Синара – Городские машины».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Автор Олег Кормильцев Фото: Автор Олег Кормильцев

По данным производителей, машина имеет запас автономного хода до 30 км, то есть курсировать по маршруту без контактной сети, продлевать маршруты и объезжать заторы. Троллейбус вместит до 85 человек, а также будет иметь системы климат-контроля. В машине установлены системы ГЛОНАСС, пожаротушения, USB-слотов для подзарядки мобильных устройств, сидения с антивандальным покрытием, двери с подсветкой, системой «антизажим» с датчиками на кромках и кнопкой открывания.

Тест-драйв на маршрутах города пройдет в течение двух месяцев. В сообщении уточняется, что произведенные в Челябинске троллейбусы уже успешно завершили тест-драйв в Калуге, Туле, Нижнем Новгороде и Краснодаре. Две единицы продолжают испытания в Оренбурге и Саранске.

Константин Соловьев