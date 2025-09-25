Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Полиция изъяла более 100 литров нелегального алкоголя в кафе на Бору

Полиция изъяла свыше 100 литров алкоголя, который индивидуальный предприниматель продавал в кафе на Бору без лицензии и сопроводительных документов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Фото: Виктор Кручинин, Коммерсантъ

В отношении бизнесмена составлены административные протоколы о незаконной розничной торговле алкогольной продукцией и нарушении особых требований продажи. Материалы направлены в суд.

Изъятые спиртные напитки будут храниться в полиции до решения суда.

Владимир Зубарев