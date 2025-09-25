Миллиардеру Алексею Шепелю сократили срок в колонии-поселении за смертельное ДТП

Мосгорсуд сократил срок заключения владельцу девелоперской компании S.Holding, миллиардеру Алексею Шепелю по делу о смертельном ДТП. Вместо 3,5 года колонии-поселения ему оставили 3 года. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В 2022 году бизнесмен попал в аварию на Рублевском шоссе. Господин Шепель заявлял СМИ, что сам в итоге оказался в реанимации с инфарктом. В правоохранительных органах заявляли «РИА Новости», что бизнесмен «мог не справиться с управлением из-за резкого ухудшения самочувствия». В 2024 году Дорогомиловский суд признал его виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть одного человека и причинение тяжкого вреда здоровью двух других. Ему назначили 3,5 года в колонии-поселении. Это решение было обжаловано, Мосгорсуд в августе 2024 года смягчил приговор до 3 лет условно. После этого прокуратура настаивала, что Алексей Шепель не раскаялся в правонарушении. 2-й кассационный суд общей юрисдикции согласился с доводами ведомства и отправил дело на пересмотр. При повторном рассмотрении Мосгорсуд назначил наказание в виде трех лет в колонии-поселении.

Никита Черненко