«Ювелирное мастерство соединено с художественной фотографией»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о ювилирных проектах на Cosmoscow.

Выставки современного искусства — это территория, куда ювелиров пускают крайне редко, к сожалению. Потому что ювелирное искусство, как до 1970-х фотография, все еще не воспринимается в качестве полноценного жанра искусства. Но здорово, что некоторым брендам и галереям удастся доказать обратное. Так, сразу два премьерных показа ювелирных проектов состоялось на Cosmoscow.

Первый — проект старейшей в России галереи фотографии «Глаз». Они показали проект Eye Drops — коллаборацию Epic Jewellery с фотохудожником Женей Мироновым. Это первые в истории украшения, где ювелирное мастерство соединено с современной художественной фотографией. Кольца унисекс из серебра с кабошонами аметиста, дымчатого и прозрачного кварцев, топаза и празеолита работают как линзы, под которыми скрыты миниатюрные фотографии Миронова. Кольца стали частью большого проекта «Глазные капли» — фотографий Миронова в старинных железнодорожных линзах.

Второй — Letters and Stones. Бренд выставлялся без галереи, на втором этаже, рядом с секцией дизайна. Для ярмарки Letters and Stones подготовил особый проект — бальную книжку, вдохновленную оригиналами XIX века. У меня лично такая сохранилась от прабабушки. Когда-то такие книжечки носили барышни, чтобы записывать, кому какой танец обещали. Теперь она переосмыслена в серебре, как мини-блокнот, превращенный в подвеску.

Анна Минакова