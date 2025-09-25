«Этот вызов вошел в историю как битва полов»

Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает историю Билли Джин Кинг, которая смогла добиться на турнирах равных призовых для мужчин и женщин.

Фото: AP Фото: AP

То, что сделала американская теннисистка Билли Джин Кинг, до сих пор считается одним из главных чудес спортивного мира. Она смогла победить систему. В начале 1960-х Кинг становилась лучшей на всех крупных турнирах, но призовые были либо слишком маленькие, либо их не было вообще. Например, за первые два Уимблдона спортсменка не заработала ничего, только суточные. И даже когда в 1968 году началась открытая эра тенниса и игрокам стали платить, призовые мужчин и женщин были несопоставимы. За победу на том же Уимблдоне, уже по новым правилам, Кинг получила 750 фунтов, а чемпион среди мужчин — австралиец Род Лейвер — 2 тыс. фунтов.

И вот спортсменка начала сражение с системой, которую оказалось невозможно выиграть. Именно она организовала Женскую теннисную ассоциацию и на фоне истерики федерации начала проводить свои турниры. Тем, кто примкнул к революционерке, грозили дисквалификацией, но уже через пару лет турниры прошли в 19 городах, а призовой фонд превысил $300 тыс., что по тем временам было немало. Билли Джин Кинг стала не просто популярной, она стала кумиром женской половины человечества. Ее считали ни много ни мало символом равноправия Америки.

Но и это было еще не все. Среди противников спортсменки был теннисист Бобби Риггс, который уже завершил карьеру, но заявлял, что место женщин на кухне и в спальне. Он бросил Кинг вызов, который вошел в историю как битва полов. Резонанс был нереальный. Телекомпания ABC в 1973 году заплатила за право показать одну игру $750 тыс. На глазах у изумленной публики Кинг обыграла Риггса. После этого мир не стал другим сразу, но американка продолжила бороться и в итоге добилась своего. В наши дни даже на турнирах Большого шлема, начиная с 2007 года, призовые женщин не отличаются от призовых мужчин.

Владимир Осипов