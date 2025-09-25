Кто из вас флагман?

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о характеристиках трех новинок на российском рынке — Infinix HOT 60, Tecno Camon 40 Pro 5G и Realme GT 8 Pro.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tecno Фото: Tecno

Российский мобильный рынок пополнила новинка китайского вендора, которая отражает заметное направление индустрии, —желание демонстрировать флагманские признаки при относительно доступной цене. Infinix HOT 60 из бюджетного сегмента получил AMOLED-экран с диагональю 6,78 дюйма и частотой до 144 Гц. Подобные дисплеи еще недавно были привилегией топовых моделей. За производительность устройства отвечает MediaTek Helio G200, а в качестве основного сенсора вендор выбрал 50 Мп Sony IMX882, способный снимать 2K видео 60 кадров в секунду, что тоже обычно характерно для более дорогих смартфонов. Также разработчики снабдили аппарат аккумулятором емкостью 5160 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Почти одновременно с этим другой производитель — Tecno — довольно изящным способом сделал акцент на экшн-съемке, где важна скорость и детализация кадра. Смартфон Camon 40 Pro 5G прошел испытание на гоночной трассе Moscow Raceway, где на аппарат не только снимали автомобили в динамике, но даже выбросили сам смартфон на асфальт на скорости 120 км/ч, заверяют представители бренда. Не знаю, какое количество таких десантирований было совершено, но на ролике, который я видел в соцсетях, скорость машины была заметно ниже, по ощущениям порядка 60 км/ч. Тем не менее смартфон перенес краш-тест благополучно. С его фотовозможностями только предстоит разбираться. Вендор обещает технологию быстрой и четкой серийной съемки с высоким разрешением до 200 Мп FlashSnap, ставшей редкостью даже во флагманах. Одновременно с этим аппарат получил AMOLED-дисплей с частотой до 120 Гц и батарею на 5000 мАч.

Устройства Realme серии GT открыто играют в ассоциацию с автоспортом, но анонсированная накануне модель 8 Pro на российскую трассу «Формулы-1» пока не привозили. Зато это первый смартфон на отечественном рынке, получивший чип Snapdragon 8 Elite Gen 5. Кроме характеристик чипа, подтвержденной информации мало. Но есть активные слухи, что инженеры упаковали во флагман 2K AMOLED-дисплей с диагональю 6,78 дюймов и частотой обновления до 120 Гц, комплект из 50 Мп основного модуля, сверхширика и 200 Мп перископа. Защита от пыли и влаги солидного стандарта IP69. И не менее внушительный запас аккумулятора — 7000 мАч плюс поддержка проводной зарядки мощностью 120 Вт.

Александр Леви