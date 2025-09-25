Деньги под обязательства

С января по август 2025 года на Ставрополье только в госсекторе суммарный объем банковских гарантий вырос на 164,5%, а количество договоров составило 74 против 26 годом ранее. Общая сумма гарантийных обязательств в регионе превысила 16 млрд руб. У малого и крупного бизнеса края спрос на эту услугу практически сравнялся. Опрошенные эксперты уверены, что этот тренд сохранится, так как банковские гарантии не только повышают надежность сделки, но и зачастую делают ее возможной.



Базовый инструмент

Банковская гарантия (БГ) — письменное обязательство финорганизации выплатить определенную сумму в пользу заказчика, если подрядчик не выполнит договор. Такой инструмент широко применяется в России для обеспечения контрактных обязательств, особенно в госзакупках. Его цель — минимизировать риски заказчиков и сделать участие в тендерах доступным без крупных авансовых платежей. В экономике банковские гарантии служат своеобразной страховкой успеха сделки.

В структуре рынка БГ в целом по стране на пять крупнейших банков приходится порядка 80%. Для банков это выгодный источник комиссий и доходов без большой регуляторной нагрузки. На выдачу гарантий нужно резервировать всего 1% от суммы, тогда как для кредитов резервирование значительно выше. На практике БГ может покрывать от 0,2% до 7% комиссии от суммы, в зависимости от риска и сферы применения.

Управляющий ВТБ в СКФО - вице-президент Александр Дыренко считает банковскую гарантию важным фининструментом, который помогает обеспечить безопасность сделок между участниками рынка. «Механизм работы прост и эффективен, — подчеркивает эксперт. — Банк выступает посредником между двумя сторонами сделки, гарантируя исполнение обязательств. Если одна из сторон не сможет выполнить свои обещания, банк компенсирует потери другой стороне».

По данным Банка России, на 1 июля 2025 года общий объем портфеля банковских гарантий в стране превысил 10,7 трлн руб. В этом году, впервые за трехлетку, произошло снижение объема — на 2,6%. Для сравнения, в 2023 году портфель вырос на 4,2%, в 2024-м — на 0,2%. Снижение в 2025-м эксперты связывают с ужесточением денежно-кредитной политики и падением спроса на кредиты, под которые БГ выдаются. При этом с начала лета этого года идет смягчение ключевой ставки ЦБ. На сентябрьском заседании совет директоров Банка России понизил ставку с 18% до 17%. Эксперты ожидают дальнейшее уменьшение «ключа», стабилизацию рынка и небольшой рост к декабрю.

На Северном Кавказе рост рынка БГ идет в соответствии с общероссийскими трендами и с учетом региональных особенностей. Регион характеризуется высокой активностью в строительстве инфраструктурных объектов, жилья и социальных объектов. В этих направлениях банковские гарантии становятся обязательным инструментом для крупных и средних подрядчиков. В Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) объем выданных гарантий в последние три года рос примерно на 10% в год.

Управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Роман Чеканов отмечает, что в крае рынок банковских гарантий продолжает активно расти: только в государственном секторе с января по август 2025 года суммарный объем выданных БГ увеличился на 164,5%, по сравнению с показателем годом ранее. «Многие компании часто нуждаются в банковских гарантиях — особенно при работе с госзаказчиками, заключении крупных контрактов или получении кредитов, — уверен банкир. По его словам в регионе рынок БГ демонстрирует стабильный рост на протяжении двух лет: по итогам 2024 года суммарный объем выданных гарантий для всех категорий бизнеса вырос более чем на 27%, по сравнению с 2023 годом, а за восемь месяцев 2025-го прирост составил почти 90%. «И это при том, что пик активности традиционно приходится на конец года», — добавляет господин Чеканов.

По его мнению, на Ставрополье наиболее популярны такие услуги, как предоставление банковской гарантии на исполнение обязательств по договору или контракту, на исполнение обязательств в гарантийный период, на возврат авансового платежа и тендерные гарантии.

Области применения

Эксперты говорят, что в крае наиболее популярны БГ обеспечения исполнения тендерных заявок по 44-ФЗ — их сумма составляет 5-7 млн руб., а срок действия не превышает трех месяцев. Далее идут гарантии возврата авансовых платежей (от 10% до 50% от суммы контракта) со сроками до одного года, а затем — гарантии надлежащего исполнения контрактов с годовыми сроками до четырех лет и постгарантийным обслуживанием.

«Основные сферы применения банковских гарантий включают: государственные закупки и тендеры, коммерческие контракты между компаниями, таможенные операции, налоговые платежи, в том числе возмещение НДС, — замечает, в частности, Александр Дыренко. — Преимущества использования БГ очевидны для всех участников сделки. Бизнес может участвовать в крупных проектах без замораживания оборотных средств, поставщики получают гарантии своевременной оплаты, а государственные заказчики уверены в исполнении контрактов».

Для малого и среднего бизнеса Ставрополья банковская гарантия — эффективный способ участвовать в крупных проектах без необходимости полностью замораживать собственные средства в виде аванса или залога. Это связано с активным внедрением механизмов электронных закупок и усилением контроля за государственными контрактами. Для подрядчиков из региона БГ позволяют защищать проекты от срывов финансирования и привлекать дополнительные источники кредитования.

Роман Чеканов подчеркивает, что малый бизнес остается ключевым потребителем этого финансового инструмента. «В прошлом году было заключено 1733 договора, тогда как крупный бизнес оформил 1189, — уточняет господин Чеканов. — В 2025 году показатели по количеству договоров практически равны. Наибольший рост продемонстрировал государственный сектор, где количество гарантий увеличилось на 184% (74 договора против 26 в 2024 году). Общая сумма гарантированных обязательств в Ставропольском крае превышает 16 млрд руб. Основные принципалы: участники тендеров на выполнение государственных и муниципальных контрактов, строительные подрядчики, выполняющие госконтракты, компании, реализующие инвестпроекты и предприятия, работающие в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ».

«Цифра» как драйвер

Эксперты подчеркивают, что рост спроса на БГ обеспечен не только особенностями законодательства, но и удобством оформления. Благодаря цифровизации оформлять банковские гарантии стало проще и быстрее. Появился электронный формат гарантий с цифровыми подписями. Это позволило ускорить процессы и снизить бумажную волокиту. Такие инструменты применяют не только в госзакупках, но и в коммерческих сделках, таможенных и налоговых гарантиях, поясняет Роман Чеканов. «Сейчас главная тенденция на рынке — цифровая трансформация, — подчеркивает банкир. — Современные технологии позволяют оперативно оформлять банковские гарантии всего за несколько часов. Процесс оформления БГ стал не только быстрым, но и прозрачным для всех контрагентов».

При этом сводится к минимуму необходимость личных контактов. Это также позволяет снизить коррупционные риски, что важно как для федеральных, так и для зарубежных участников сделки.

Региональные подрядчики часто имеют дело с небольшими банковскими филиалами, где процедуры одобрения гарантий дольше, чем в центральных офисах. Однако активное внедрение электронных гарантий, развитие агентских моделей выдачи и повышение прозрачности операций снижают барьеры для доступа к гарантиям. Госрегуляторы уделяют внимание строгому контролю по выдаче гарантий для госзаказчиков, в том числе и онлайн. Это существенно снижает риски мошенничества и расширяет возможности надежного финансирования проектов.

Предпосылки и перспективы

Участники рынка совокупный портфель БГ на Северном Кавказе оценивают в сотни миллиардов рублей. Эта оценка включает как тендерные, так и контрактные виды. Учитывая масштаб реализуемых программ по развитию транспортной инфраструктуры, ЖКХ и здравоохранения в ряде регионов СКФО, спрос на этот продукт будет только расти.

«Это особенно важно в условиях растущего международного сотрудничества. Российским компаниям, участвующим в зарубежных проектах, необходимы надежные способы обеспечить выполнение обязательств, среди которых важное место занимают именно банковские гарантии», — утверждает Роман Чеканов.

Он считает, что риски и вызовы регионального рынка БГ связаны с общей экономической ситуацией, высокой волатильностью, а также с частыми изменениями нормативной базы.

По словам Александра Дыренко, статистические данные показывают растущую популярность банковских гарантий как в целом по России, так и в Северо-Кавказском федеральном округе. «С начала 2025 года документарный портфель в регионах СКФО демонстрирует стабильность. Это говорит о том, что предприниматели Северного Кавказа знают БГ и умеют его эффективно применять в своей работе, — полагает банкир. — В современных экономических условиях банковские гарантии становятся все более востребованным инструментом, позволяющим развивать бизнес и заключать крупные сделки с минимальными рисками для всех сторон».

В перспективе банковские гарантии в России вообще и на Северном Кавказе, в частности, будут более цифровыми и доступными. Снижение ключевой ставки и прогнозируемый рост кредитования создают условия для увеличения применения гарантий как инструмента обеспечения обязательств. Для регионов, где в активной фазе находится реализация инфраструктурных проектов, банковская гарантия будет работать как механизм, облегчающий доступ к финансам, усиливающий доверие между участниками рынка и их клиентами. Плюс — цифровизация, которая обеспечивает прозрачность не только процесса выдачи гарантий, но и контроля за расходованием бюджетных средств в рамках значимых для регионов проектов.

Также важно, по мнению экспертов, учитывать развитие новых форм гарантий, например, страховых и поручительств. Они уже набирают популярность и качественно дополняют «классический продукт».

«Рост экономики приведет к увеличению количества сделок и проектов, для которых нужны банковские гарантии. Это существенно повысит спрос на услугу», — резюмирует Роман Чеканов.