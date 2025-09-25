В октябре между Ярославлем и Пермью запустят туристический шаттл, который будет ходить раз в неделю. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Путь будет пролегать по трассе Р-243 Пермь — Киров — Кострома и займет около 16 часов. Организацией маршрута займется пермский туроператор «Медвежий тракт». Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», совладельцем ООО «Медвежий тракт» в 2024 году стал соучредитель ярославской компании «Я-туроператор» (организация экскурсионных туров полного цикла) Виктор Куликов.

Как пояснил господин Куликов «Ъ-Ярославль», маршрут Ярославль — Пермь в действительности уже существует, сейчас планируется запуск на регулярной основе. Задача проекта состоит в том, чтобы довезти людей до туристических программ, которые предлагают операторы Ярославля и Перми. По приезде туристы самостоятельно выбирают программы и покупают билеты.

«Сейчас есть перебои с авиасообщением, то есть автобусное сообщение уже увеличивается и будет увеличиваться — туриндустрия дает такие прогнозы. Федеральные трассы для этого делаются, развивается сервис на дорогах. На автобусе получается выгоднее экономически, чем перелет, особенно если мы берем семейную историю»,— рассказал господин Куликов.

Он уточнил, что по пути из Ярославля в Пермь и наоборот планируют остановки шаттла в других городах, в том числе на ночь, а также экскурсии. Сейчас проводится тестовая проверка всех маршрутов.

«Мы считаем, что эта тема следующего года больше. Мы сейчас работаем с другими городами, которые рядом с дорогой: Сыктывкар, Киров, Глазов»,— сообщил Виктор Куликов.

Алла Чижова