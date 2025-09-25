Алиханов анонсировал выход электромобиля «Атом» на российский рынок в 2026 году
Российский электромобиль «Атом» могут вывести на массовый рынок в 2026 году. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью телеканалу «Россия-24». По его словам, промышленное производство модели должно начаться уже в конце текущего года.
Глава Минпромторга Антон Алиханов
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Антон Алиханов отметил, что «Атом» — это современный городской электрокар, способный заинтересовать широкую аудиторию. При этом, подчеркнул министр, в автомобиле «есть над чем работать». В частности, у господина Алиханова возникли вопросы к некоторым кнопкам и органам управления машины.
Первый функциональный прототип «Атома» был представлен в мае 2023 года. Разработка авто ведется еще с 2021-го. Технически «Атом» оснащен электродвигателем мощностью 150 кВт (эквивалентно 204 л. с.). Емкость батареи составляет 77 кВт/ч, что обеспечивает запас хода около 500 км. Батарея поддерживает функцию быстрой зарядки.