Мэр Тбилиси Каладзе рекомендовал Зеленскому следить за своей страной

Мэр Тбилиси, генсек партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе жестко ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о потере Грузией связи с Европой. Господин Каладзе призвал украинского президента «лучше следить за своей страной, а не за Грузией».

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Каха Каладзе

По словам Кахи Каладзе, Владимир Зеленский должен говорить украинцам о том, что он сам потерял и какие беды устроил своему народу и государству. «То, что происходит сегодня на Украине при его непосредственном участии — большая беда. Пройдет время, и, конечно, ему придется за это ответить»,— сказал мэр Тбилиси (цитата по 1TV.ge).

Во время выступления на Генассамблее ООН Владимир Зеленский заявил, что Европа «уже потеряла» Грузию и не может позволить себе потерять и Молдавию.