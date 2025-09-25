В 2025 году Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник» отмечает знаковое событие — своё двадцатилетие

К этой круглой дате Коллегия не только провела масштабный ребрендинг, обновив сайт и логотип, но и подготовила серию интересных проектов.

В загородном отеле Old House Resort прошёл торжественный приём для команды, доверителей, партнёров и друзей Коллегии. В зале присутствовали руководители и сотрудники РОКА «Советник» и её филиалов из Шахт, Москвы и Санкт-Петербурга, а также друзья Коллегии – люди, которые помогли становлению РОКА «Советник», в том числе преподаватели и ректор ЮФУ – Инна Шевченко, и представители делового сообщества, чьи права в сложных жизненных ситуациях защищают адвокаты и юристы Коллегии.

«Мы искренне благодарим каждого, кто разделяет с нами этот вечер, людям, которые помогли становлению Коллегии. Выражаем слова благодарности нашим доверителям за то, что были с нами всё это время, и продолжаете нам доверять. Нам дорого такое доверие и доброе к нам отношение, — подчеркнул Председатель РОКА «Советник» Константин Степанов. — Обещаем и впредь быть рядом с теми, кому нужна наша поддержка и плечом к плечу защищать права, двигаясь к цели назначенным курсом».

В рамках юбилейного вечера сотрудникам Коллегии с профессиональным стажем работы в компании более пятнадцати, десяти и пяти лет вручили ценные подарки и отметили в специальных номинациях: «Опора компании», «Верные десятилетия» и «Опыт, проверенный временем». Всего было награждено 29 человек. Церемонию награждения провела Екатерина Заболоцкая — заместитель Председателя РОКА «Советник».

«Наша Коллегия — это не только победы и достижения, но и ежедневный труд тех, кто остаётся с нами долгие годы, — подчеркивает Екатерина Заболоцкая. — В номинации «Опора компании» мы отметили сотрудников, чей стаж работы в компании составляет более пяти лет. Эти годы — это верность профессии, надёжность и прочный вклад в общее дело. Именно такие сотрудники становятся опорой компании, на которую всегда можно положиться. Мы благодарим их за то, что они каждый день помогают укреплять нашу Коллегию, создают её стабильность и уверенность в завтрашнем дне»

В номинации «Верные десятилетия» награды были вручены тем, кто более десяти лет преданно служит Коллегии: адвокатам и сотрудникам разных подразделений, ставшим неотъемлемой частью её истории. Эти люди — настоящая опора команды, пример для молодых коллег и гордость руководства. В номинации «Опыт, проверенный временем» были отмечены сотрудники, работающие в Коллегии более пятнадцати лет.

«Они пережили с компанией разные времена, успешно прошли через испытания, стали хранителями традиций и наставниками для нового поколения адвокатов. Их знания и преданность профессии не только помогают защищать клиентов, но и вдохновляют коллег своим примером. Они — символ надёжности, мудрости и верности делу. Настоящие носители корпоративного духа», — отмечает Екатерина Заболоцкая.

Кроме того, в специальных номинациях отметили тех сотрудников, которые трудятся в РОКА «Советник» менее десяти лет, но уже проявили себя профессионально и ответственно. По словам Екатерины Заболоцкой, каждый из сотрудников номинантов, это люди, сплоченные любовью к своей профессии, чувством справедливости и желанием улучшать и защищать.

В программе юбилейного мероприятия прошёл праздничный концерт с участием рок-группы «СерьГа», дуэта «Соренто», кавер-группы «Жара» и Barracuda. Торжественный ужин открыл ведущий Дмитрий Белых, а завершил юбилейный вечер диджей-сет от Сергея Пименова.

Сегодня РОКА «Советник» — это мощная команда профессионалов, готовая решать самые амбициозные задачи. Наши достижения подтверждены признанными юридическими рейтингами, такими как «Право-300» и ИД «Коммерсантъ». Среди наших доверителей — крупнейшие государственные и частные компании, а также известные политики и бизнесмены. В команде «Советник» работают юристы с международным опытом, а партнёрские связи укреплены с ведущими адвокатскими фирмами за рубежом. Филиалы РОКА «Советник» работают в Шахтах, Москве и Санкт-Петербурге.

