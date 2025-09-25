Рядом с автовокзалом Перми демонтировали самовольную постройку

Рядом со зданием автовокзала Перми демонтировали самовольно реконструированное здание. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Фото: администрация Перми Фото: администрация Перми

Ранее Семнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск администрации Свердловского района Перми и признал двухэтажное здание самовольной постройкой. На первом этаже здания размещалась пекарня, а на втором, самовольном надстроенном этаже — кафе.

Суд обязал собственника демонтировать второй этаж в течение шести месяцев или, в случае неисполнения требований в установленный срок, снести объект в течение трех месяцев.

В установленные сроки решение суда выполнено не было. Мэрии было предоставлено право самостоятельно демонтировать объект с последующим отнесением расходов на ответчика, однако владелец самостоятельно демонтировал постройку.