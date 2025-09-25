В Самарской области начата проверка из-за конфликта студентов медколледжа

В Самарской области начата проверка из-за конфликта учащихся филиала Тольяттинского медицинского колледжа в Кинель-Черкасском районе. Студенты с ограничениями по здоровью заявили в соцсетях, что их избили после конфликта с комендантом общежития и куратором. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Инцидент произошел 20 сентября 2025 года. Прокуроры уже опросили пострадавших, а полиция ведет доследственную проверку. Надзорные органы следят за ходом расследования.

Ранее студенты опубликовали в соцсетях просьбу о помощи, где рассказали о насилии и угрозах со стороны сотрудников колледжа и других студентов. Они утверждают, что их жалобы игнорируются.

Студенты сообщили о двухлетнем моральном насилии со стороны коменданта общежития и одного из преподавателей, а также обвинили коменданта в домогательствах. Учащиеся утверждают, у коменданта есть связи, позволяющие ей избегать наказания.

Студенты также рассказали, что после смены куратора, которая их не устроила, они подверглись нападению других студентов. Нападавшие выбили дверь комнаты в общежитии и избили жильцов, говорится в публикации учащихся.

Георгий Портнов