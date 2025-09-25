На ремонт фундаментов двух домов в Уфе выделят 50 млн рублей

Управление по обеспечению жизнедеятельности города администрации Уфы заключило с ООО «Промстройторг» контракт на противокарстовую защиту фундаментов девятиэтажных жилых домов 193 и 193/1 на Интернациональной улице 1972 года постройки.

Как сообщается на сайте госзакупок, стоимость контракта составляет 50,3 млн руб., его профинансируют из городского бюджета.

На капремонт фундамента дома 193/1, который должен завершиться до 15 декабря, выделяется 25,2 млн руб., а соседнего, работы в котором должны быть выполнены до 27 февраля 2026 года — 25 млн руб.

Как следует из закупочной документации, на фасадах домов имеются трещины. Подрядчик должен провести в том числе изыскательские работы, укрепить фундамент, благоустроить территорию.

ООО «Промстройторг», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в июле 2020 года в селе Зубово. Владелец строительной компании — Хажак Атанакинян. Выручка в 2024 году составила 95,6 млн руб., чистая прибыль — 962 тыс. руб. В этом году компания заключила два госконтракта на общую сумму 117,7 млн руб. с администрацией Уфы на благоустройство тротуара на улице Маркса и с администрацией Жуковского сельсовета на благоустройство общественной территории по Широкой улице.

Майя Иванова