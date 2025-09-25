В Ростове-на-Дону упали цены на iPhone

В Ростове-на-Дону с начала 2025 года цены на новые iPhone 16 показали снижение от 22% до 27%. Сильнее всего из пятерки лидеров подешевели iPhone 13 — на 33%. Об этом «Ъ-Ростов» рассказали в пресс-службе «Авито».

Больше всего продаж (12%) из новых телефонов приходится на iPhone 16 Pro, в августе их покупали в среднем за 84 тыс. руб. — это на 24% меньше, чем в январе этого года. Далее идет модель iPhone 16 Pro Max, в среднем ее покупали за 94 тыс. руб., что на 22% меньше, чем в начале года. Тройку лидеров замыкает iPhone 13, который в среднем обходился пользователям в 31 тыс. руб., упав в цене на 33%.

В топ по количеству продаж новых смартфонов также вошли iPhone 15 Pro и iPhone 14 Pro. Так, iPhone 15 Pro (6% продаж) в среднем стоил 70 тыс. руб. и с января снизился в цене на 26%, а iPhone 14 Pro (5% продаж) в среднем покупали за 53 тыс. руб. — они подешевели на 30%.

Константин Соловьев