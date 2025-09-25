Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Два человека пострадали при ударе ВСУ по Курской области

Рыльский район Курской области подвергся атаке ВСУ. Пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Один из ударов пришелся по автомобилю на участке дороги между деревнями Большегнеушево и Поповка. Ранен мужчина. Его с осколочными ранениями груди и левой ноги доставили в Курскую областную больницу.

При атаке ВСУ в деревне Рыжевка накануне легкие ранения получила женщина. Она находилась рядом с автомобилем, по которому ударил дрон. Здоровью женщины ничего не угрожает.

