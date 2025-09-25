Активисту Котову заочно дали 5 лет за финансирование запрещенного фонда

Савеловский районный суд Москвы признал виновным в финансировании терроризма активиста Константина Котова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Его заочно приговорили к 5 годам колонии строгого режима, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Согласно материалам дела, активист отправлял деньги Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией, иноагентом и запрещен в России) — по 500 руб. в период с 2021 по 2022 год.

Защита настаивала на оправдательном вердикте. По словам адвоката, в деле отсутствует состав преступления. Защитник намерен обжаловать приговор.

Активиста задержали 24 августа 2024 года. На следующий день суд назначил обвиняемому домашний арест. В январе 2025 года он уехал из России.

Никита Черненко