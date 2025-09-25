Индия запустила баллистическую ракету с подвижной пусковой установки

Индия провела успешный запуск баллистической ракеты средней дальности Agni-Prime с подвижной железнодорожной пусковой установкой. Ракета способна нести ядерный заряд и наносить удары на расстоянии до 2 тыс. км.

«Это успешное испытание позволило Индии войти в группу избранных стран, разработавших системы запуска ракет с использованием подвижных железнодорожных сетей»,— написал министр обороны Индии Раджнатх Сингх в соцсети X.

Аналогичные железнодорожные установки есть у России, США и Китая. NDTV указывает, что индийские военные смогут запускать Agni-Prime и другие ракеты из любой части страны, поскольку протяженность железнодорожных путей в Индии достигает 70 тыс. км.