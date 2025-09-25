Кузбасс и Омская область приняли закон об ответственном ведении бизнеса

Губернатор Кузбасса Илья Середюк подписал закон о развитии ответственного ведения бизнеса. Согласно постановлению, статус компании будет определяться на основе ЭКГ-рейтинга, который включает три категории — экологию, кадры и государство.

В частности, учитываются показатели воздействия на окружающую среду, условия труда, социальные и демографические программы, налоговую дисциплину, а также деловую репутацию компании. Организации, соответствующие определенному уровню рейтингу, получат право на рассмотрение в приоритетном порядке обращений, заявлений о предоставлении госуслуг, обращений на заседаниях совета по развитию ответственного ведения бизнеса.

Кроме того, таким компаниям в первоочередном порядке будут оказываться информационно-консультационная поддержка и публикации информационно-аналитических материалов о положительных практиках ответственного ведения бизнеса.

Аналогичный закон 25 сентября приняли депутаты заксобрания Омской области. Он вступит в силу с 1 января 2026 года. Инициатива предполагает создание реестра ответственных субъектов предпринимательской деятельности. В него будут включать юрлица и ИП, которые добросовестно платят налоги, а также соответствуют критериям ЭКГ-рейтинга. В Омской области определять порядок присвоения статуса будет минэкономразвития региона.

Александра Стрелкова