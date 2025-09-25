«Татнефть» заняла девятое место в списке компаний России по чистой прибыли

«Татнефть» заняла девятое место в списке топ-100 крупнейших компаний России по чистой прибыли за 2024 год по версии Forbes. Чистая прибыль компании в прошлом году составила 308,9 млрд руб.

«Татнефть» заняла девятое место в списке топ-100 крупнейших компаний России по чистой прибыли за 2024 год, по версии Forbes.

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Годом ранее, в аналогичном списке журнала Forbes «Татнефть» занимала такое же место в рейтинге по чистой прибыли в 2023 году. Прибыль составила 286,3 млрд руб. Прибыль компании выросла на 22,6 млрд руб.

Первую тройку рейтинга компаний по прибыли за 2024 год заняли Сбер с чистой прибылью 1580 млрд руб. за 2024 год, «Роснефть» (1341 млрд руб.) и «Газпром» (1319 млрд руб.).

Марк Халитов