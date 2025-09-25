«Росатом» строит 30 блоков АЭС в России и за границей

Общий портфель одновременно возводимых «Росатомом» атомных станций в России и за ее пределами сейчас составляет 30 блоков. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Сегодня из 28 одновременно сооружаемых в мире атомных энергоблоков 22 сооружается "Росатомом"»,— рассказал господин Кириенко на международном форуме «Мировая атомная неделя» (цитата по «Интерфаксу»).

Современные технологии должны развиваться в условиях готовности передавать знания и создавать совместные проекты, а не путем введения ограничений, эмбарго или санкций, добавил Сергей Кириенко.