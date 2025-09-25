Герой России Расим Баксиков назначен замминистра труда Татарстана

Расим Баксиков, удостоенный звания Героя России, назначен заместителем министра труда, занятости и социальной защиты Татарстана. Нового замминистра представили коллективу ведомства заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева. Об этом сообщила глава Минтруда Эльмиры Зариповой в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герой России Расим Баксиков, заместитель министра труда Республики Татарстан

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Герой России Расим Баксиков, заместитель министра труда Республики Татарстан

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Глава ведомства отметила, что новый замминистра, удостоенный высшей государственной награды, теперь направит свои силы, опыт и лидерские качества на решение социальных задач и поддержку граждан Татарстана.

«Честно говоря, я очень доволен. Это первая ступень», — сказал журналистам господин Баксиков.

Сегодня Госсовет Татарстана досрочно прекратил депутатские полномочия господина Баксикова по его заявлению.

Расим Баксиков родился 1 декабря 1988 года. В 2010 году окончил Казанское высшее танковое командное училище Минобороны России. Входил в состав Республиканской комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий.

Депутат получил звание Героя России за подвиг на запорожском направлении, где в 2023 году вместе с боевыми товарищами на единственном танке уничтожил колонну вражеской техники. Владимир Путин лично наградил танковый экипаж «Золотыми звездами» в Кремле. В 2024 году господин Баксиков был избран депутатом Госсовета Татарстана от «Единой России».

Анар Зейналов