Минобороны РФ заявило об ударе по кабине управления ЗРК Patriot ВСУ

Российские военнослужащие нанесли удар по пусковой установке, кабине боевого управления и радиолокационной станции AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. ЗРК использовался в зоне спецоперации в интересах вооруженных сил Украины.

Согласно сводке Минобороны, атаке ВС России также подверглись два самолета Як-52 и десять БПЛА А-22 воздушных сил Украины. Российским силам ПВО удалось сбить три управляемые авиационные бомбы и 178 беспилотников самолетного типа. Силы Черноморского флота, по данным ведомства, поразили три катера ВСУ и 15 безэкипажных катеров.