Жители Удмуртии получили возможность переводить зарплату на карты Сбербанка

Каждый житель Удмуртии может перевести свою заработную плату на карту Сбербанка, даже если его работодатель сотрудничает с другим банком. Зачастую компания предпочитает сотрудничать с одним финансовым учреждением, что может оказаться неудобным для сотрудников, привыкших пользоваться услугами другого банка. Теперь каждый клиент Сбербанка имеет возможность стать зарплатным клиентом банка вне зависимости от предпочтений работодателя. Достаточно подтвердить размер своего ежемесячного дохода и регулярно переводить часть зарплаты на карту Сбербанка в течение двух месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Наша цель — обеспечить максимальное удобство для всех клиентов. Мы понимаем, насколько важно иметь возможность управлять своим заработком гибко и эффективно. Поэтому предоставляем возможность присоединиться к программе “Как зарплатный” любому клиенту, подтвердившему доход и совершившему переводы на карту Сбербанка в течение двух месяцев. Наши клиенты смогут воспользоваться всеми преимуществами программы, включая специальные предложения и скидки, доступные именно зарплатным клиентам»,— сказал и.о. управляющего удмуртским отделением Сбербанка Антон Тагилов.

Чтобы подключиться к услуге «Как зарплатный», воспользуйтесь приложением «СберБанк Онлайн». Найдите услугу поиском и следуйте простым рекомендациям интерфейса. Индивидуальные условия пополнения карты, размеры платежей и перечень преимуществ вы сможете увидеть непосредственно в мобильном приложении.

Выбирайте удобный способ пополнения счета: регулярное самостоятельное внесение средств или настройка автоматического платежа. Уже через три месяца регулярного пополнения вы получите полный спектр привилегий зарплатного клиента.

Средства становятся доступными сразу после поступления на карту, позволяя оперативно распоряжаться своими финансами.

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015

ПАО Сбербанк