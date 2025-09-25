В Самарской области 194 ребенка мигрантов прошли тестирование на знание русского языка

По данным министерства образования Самарской области, в учебном году 2025/2026 гг. мигранты подали 207 заявлений о проведении тестирования на знание русского языка для освоения школьных программ.

Доступ к тестированию получили 194 человека — они подали полный пакет документов. У 13 детей был представлен неполный пакет документов — чаще всего не хватало документов, подтверждающих прохождение государственной дактилоскопической регистрации ребенка.

Успешно прошли тестирование на знание русского языка 128 детей. Остальные 66 детей не смогли подтвердить знание русского языка на уровне, достаточном для освоения образовательных программ.

Сабрина Самедова