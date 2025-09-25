СКР проверит информацию об опасном обращении с ребенком жительницы Магнитогорска

Управление СКР по Челябинской области проводит доследственную проверку по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем) в отношении матери из Магнитогорска, выбегавшей на дорогу с сыном на руках в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба госоргана.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Об инциденте стало известно из СМИ. Судя по имеющимся данным и опубликованному видео, днем 24 сентября пьяная 27-летняя местная жительница с младенцем на руках вела себя вызывающе около остановки «Гортеатр». Она кричала, выбегала на дорогу, падала на ребенка. Очевидцы сообщили о происходящем в полицию. Мать задержали, ее сына изъяли органы опеки, сейчас он находится в безопасности.

Следователи установят все обстоятельства сложившейся ситуации, дадут правовую оценку действиям родителей и ответственных должностных лиц.

Виталина Ярховска