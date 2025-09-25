Завод по производству кормов для домашних животных построят в Алтайском крае

ООО «Алтай Петфуд» (входит в группу компаний ЗАО «Алейскзернопродукт») намерено построить в Алтайском крае завод по производству сухих кормов для домашних животных и аквакультур. Новая площадка позволит предприятию увеличить объем производства в 2,5 раза – до 140 тыс. т в год, сообщает пресс-служба правительства региона.

Суммарная мощность строящегося завода составит 100 тыс. т продукции в год. Отмечается, что компания уже подписала контракт с ведущим китайским производителем оборудования Famsun для поставки производственных линий.

ЗАО «Алейскзернопродукт» производит корма для домашних животных с 2004 года. В портфель брендов входят несколько торговых марок, в том числе «Дилли» и «Аквалей». Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Алтай Петфуд» зарегистрировано в Павловском районе Алтайского края в мае 2024 года, компания принадлежит Алле и Денису Старовойтовым (по 45%), а также Станиславу Савкину (10%).

Лолита Белова